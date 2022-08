Statistika tõestab: Erik ten Hag pani ManUnitedi mehed Liverpooli vastu tõsiselt pingutama

Brentfordi käest saadud kaotuse järel toodi välja, et Unitedi mängumehed jooksid võrreldes vastastega tunduvalt vähem ja seepeale tühistas ten Hag meeste järgneva vaba päeva ja sundis nad kuuma päikese käes jooksma.

Pärast Liverpooli alistamist vaadati taas statistikat ning see näitas, et ten Hag suutis mehed sel korral pingutama panna. Kui Brentfordi vastu jooksid Unitedi mehed kombineerituna 95,6 km, siis Liverpooli vastu tõusis see number 113,8 km. Seega joosti nüüd koguni 18,2 km enam.