Tanel Leok tähistab Rahvuste krossil USA-s uhket juubelit. „Korraks vajas seedimist, aga olin nõus!“

Jörgen-Matthias Talviku (MX2, Husqvarna, Pärnu Motoclub) on rahvuskoondises teist korda. „Olen väga tänulik, et osutusin koondisesse valituks ja esindan auga meie Eestit Rahvuste krossil. Mul on väga hea meel, et saan olla ühes meeskonnas nii kogenud sõitjatega nagu Tanel ja Harri seda on. Eelnevad kogemused on sellisel võistlusel väga tähtsad ja võib öelda, et üks unistusi on täitumas jagada tiimi selliste meestega! Meil on tugev tiim ja olen ka ise juba kogemuse võrra rikkam peale eelmise aasta esimest korda Rahvuste krossil. Samuti olen sõitnud USA radadel ja eks seegi tuleb kasuks! Kindlasti teeb tiim omavahel head koostööd koos manager Martiniga, seda kogesin juba eelmisel aastal, ja ootan väga juba Red Budis võistlemist! Tänud kõigile asjaosalistele!“ ütles Talviku.