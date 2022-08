Legendaarne Belgia etapp võib F1 sarjast kaduda. Norris: sellest oleks kahju

Vormel 1 on järgmisel aastal minemas Katari ja Las Vegasesse, ühtlasi üritatakse kalendrisse suruda Lõuna-Aafika Vabariigi etappi. Peaksid koroonapiirangud riigis leevenema, loodab tagasituleku teha ka Hiina.

Peaaegu kindel on Prantsusmaa GP kalendrist välja heitmine. Tumedad pilved on ka Belgia kohal, millel järgmiseks aastaks sarjaga lepingut ei ole. Ajakiri Autosport kirjutab, et Spa ringraja saatus sõltub suuresti Lõuna-Aafrika Vabariigi etapist.

„Sellest oleks kahju,“ kommenteeris Belgia GP võimalikku väljaheitmist McLareni piloot Lando Norris.

„See on vormel 1 ajalooline etapp. Sama nagu Monaco - nii palju kui ma tean, nad isegi ei maksa, et kalendris olla. Sellised etapid, lisame siia ka Monza, peaksid kalendris olema niikaua kuni vormel 1 eksisteerib.“

„Kui see nii läheb, oleks ma kurb. Paistab, et paljud asjad taanduvad tänapäeval rahale, mis on probleem. See on äri,“ lisas Norris.

Spa ringrada on viimastel aastatel pealtvaatajate mugavusse kõvasti panustanud. Tänavuse etapi eel valmis 80 miljoni euro eest uuendusi, nende seas uus tribüün Raidilloni kurvis. Leevendust on otsitud ka liiklusprobleemidele, mille üle viimastel aastatel kurdetud on. Ringrada ennast on samuti pidevalt värskendatud, et see oleks turvalisem ning sobiks võõrustama ka mootorrataste tippvõistlusi.