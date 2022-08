Eesti noored vabavõitlejad tõid MM-ilt kolm pronksmedalit

Kõige vanemas klassis - 16-17-aastaste hulgas - saavutas kolme matšivõidu ja ühe kaotusega pronksi Tartu spordiklubi Englas noor Ron-Andro Selter (-70,3kg). Avaringis alistas Selter rumeenlase ning edestas kohtunike otsusega Iirimaa esindajat. „Esimese matši eel oli väga suur ärevus sees - ei mäletagi, millal selline varem on olnud. Aga matši minnes, peale esimest mahaviimist, ärevus kadus - sain aru, et see kõik siin on tehtav,“ kommenteeris Selter esimese matši meeleolu ja lisas, et alagrupi võit tekitas hea tunde ja arusaamise, et nüüd liigutakse medali suunas.

Koondise ja ühtlasi tartlaste treeneri Ott Tõnissaare sõnutsi oli võistluste tase tugev ning säärasest konkurentsist kolm medalit võtta väga hea tulemus. „Klubide treenerid on teinud hooaja vältel head tööd ning saadud medalid ja ka ülejäänud koondislaste matšivõidud on selle kinnituseks,“ võtab Tõnissaar eestlaste tulemuse kokku ja lisab, et medal U18 vanuseklassis on omaette saavutus, sest selles vanuses noorte füüsis ja tehniline tase on juba meheohtu ning see on viimane võimalus enne täiskasvanute klassi minekut märk maha jätta. „Lisaks medalitele on noorteklasside rahvusvaheliste tiitlivõistluste matšid väga suure väärtusega kogemuste allikad ning selles vanuses on mitmekülgne kogemus ülioluline. Meie 11 koondislast pidasid kokku 30 matši - loodan, et suudame kõik need läbi analüüsida ja õiged järeldused teha, mis loob järgmisteks saavutusteks juba väga head eeldused,“ lisas Tõnissaar.