Pealtvaatajate keeld, pommivarjend ja otseülekanded Setantas. Ukrainas algab täna jalgpallihooaeg!

„Häire korral on meil omad reeglid. Me peame varjuma maa alla. Kuid meeskonnad ja mängijad on uhked, et hooaeg algab,“ rääkis Šahtari kapten Taras Stepanenko esmaspäeval telefoniintervjuus AP-le. „Me oleme valmis, me oleme tugevad ning me peame kogu maailmale näitama, milline on Ukraina võidutahe.“