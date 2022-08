VIDEO | Manchester Unitedi võit Liverpooli üle tõi Ten Hagi huulile F-sõna

United läks juhtima 16. minutil, kui Antony Elanga kasti vasakust äärest penaltipunkti juurde tulnud söödu vormistas väravaks Alisson Beckeri ja Liverpooi kaitsjad väikse petteliigutusega kohvile saatnud Jadon Sancho.

53. minutil pääses kiirrünnakul Anthony Martiali söödust Liverpooli kaitseliini taha jooksma Marcus Rashford, kes Alissoniga silmitsi jäädes tõi tabloole 2 : 0. VAR-vaatas üle võimaliku suluseisu, mida polnud. 81. minutil vähendas Mohamed Salah peaga Liverpooli kaotusseisu 1 : 2-le, kuid viigiväravat Old Traffordi peremehed endale enam lüüa ei lasknud.

„Võime rääkida taktikast, kuid kõik on kinni suhtumises. Me nägime kommunikatsiooni, võitlejahinge, ja nad võivad mängida kuradi head jalgpalli (inglise keeles they can play f***ing good football - G.L.),“ rääkis Unitedi peatreener Erik Ten Hag Sky Sportsi eetris.

„Tahtsin näha teistsugust suhtumist ning see pakubki mulle rahulolu. Meil on head mängijad, aga ainult hea meeskonnaga saavutad sa edu. Ütlesin neile: „Te peate käituma tiimina, olema julged ja andma teineteisele võimalusi. Olin sellega rahul, aga nad peavad seda näitama igas mängus. Kõik algab jällegi vaimsusest.“

Liverpoolil oli vigastuste ja mängukeeldude tõttu puudu üheksa mängijat. „Oleme väga pettunud,“ tõdes Liverpooli loots Jürgen Klopp.

„Oli selge, mida United teeb. Nad olid alguses meist agressiivsemad. See oli mäng, mida nad tahtsid mängida - metsik, üles ja alla. Kui viimane sööt või otsus välja jätta, siis mängisime me nii, nagu pidanuksime mängida. Meil oli karistusalas palju momente. Keegi pole õnnelik, aga see on normaalne. Liigatabelisse vaadata pole kuigi kena.“

