Rademari juht Martin Juksar: Lõvid tõestasid, et kõik on võimalik, kui tahta ja pingutada

Mis teile seostub esimesena sõnapaariga Lõvide jalgpallimeeskond?

Käisin Lõvidega koos Tallinna 49. keskkoolis, praeguses Arte gümnaasiumis. Seal vaadati Lõvidele alt üles ja nendest räägiti väga palju, sest nad olid väga head mängijad. Mart Poom oli tiimis väravavaht. Enamik mängijaid käisidki seal koolis ja nad treenisid meie koolistaadionil.

Mina ise mängisin samal ajal korvpalli - konkurents jalgpalli ning korvpalli vahel oli suur. Mäletan, et paljud ootasid ka tollel ajal, millal ilmub Spordileht, et sealt uurida, kuidas Lõvidel välismängudel läks. Sporditegemisega sai sel ajal juba ka välismaal käia.

Kes endistest Lõvide mängijatest on tänastele noortele suurimaks eeskujuks oskuste, iseloomu ja tahtejõu poolest?

Kindlasti on kõik mängijad suureks eeskujuks, aga tooksin eraldi välja Mart Poomi ja Martin Reimi. Mart Poom on tohutult suure tahtejõuga ning lisaks sellele ka väga intelligentne inimene. Tal on võimas karjäär ja paistnud silma ka Euroopa jalgpallis. Martin Reim oli Eesti koondise peatreener, enne seda mängis aastaid Eesti koondises. Lisaks on Mart Poom FC Nõmme Unitedi üks vedurites ja sama rolli kannab Martin Reim klubides Viimsi MRJK ja Viimsi JK.

Kes on tänapäeva spordis noortele sama tugevad iidolid, nagu olid kunagi Lõvide mängijad?

Üheks iidoliks on Rasmus Mägi. Kergejõustiku MMi finaalis jooksmine – väga palju neid inimesi meilt Eestist ei tule. Anett Kontaveit muidugi ja ujujate kandepinda maailmas vaadates ka Kregor Zirk. Meie ratturid Tanel Kangert ja Rein Taaramäe võistlevad samuti alal, milles on meeletult suur konkurents. Kui rääkida mees- ja naiskonna aladest, siis meie naisvehklejad on teinud suuri tegusid. Gert Kanter on varasematest suurtest tegijatest üks nendest nimesid, mida tasub alati esile tuua. Väikeses Eestis neid nimesid ikka jagub. Meile eestlastele on sport olnud alati olulisel kohal.

Milline oleks Eesti jalgpall täna, kui 1980ndete lõpus ei oleks säranud ja jalgpallipisikut levitanud Roman Ubakivi Lõvid?