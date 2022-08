Kevin Saar võitis tagasi quadide Eesti meistritiitli

MX Naised klassis võitis 192 punktiga tiitli Kadri Ehamäe (Yamaha, SK Yamaha Keskus), kes võitis mõlemad sõidud. Teises sõidus tegi ta Karleen Randverist (Honda, Otepää Motoklubi) osava möödasõidu välimisest soonest, kommenteerides ise hiljem, et plaanis möödasõiduks hoopis teist kohta, kuid kuna Karleen hoo selles kohas nii maha pidurdas, otsustas ta võimalust kasutada. Kadri oli seda õnnelikum, et viimase aasta jooksul on teda kimbutanud vigastused, mis ei ole lasknud realiseerida seda hoogu, milleks tütarlaps võimeline on ega hooajaks korralikult ette valmistuda. Eilse etapi kokkuvõttes olid poodiumil Ehamäe, Randver ja Carita Lomp (Husqvarna, Pärnu Motoclub) ning samasugune oli järjestus ka meistrivõistluste kokkuvõttes.