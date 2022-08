Kergejõustikujuhid said kriitikat: Venemaa suhtes on tõsine moraalne konflikt

Itani pole rahul, et näiteks naiste teivashüppes on maailma tänavuse hooaja edetabelijuhiks venelanna Anželika Sidorova, kes ületas augusti alguses Venemaal Tšeboksarõs 4.91.

Soome kergejõustikujuhi sõnul peaks edetabeli juhtkohta jagama soomlanna Wilma Murto, kes krooniti Münchenis 4.85-ga Euroopa meistriks. Sama kõrguse on tänavu alistanud ka ameeriklannad Katie Nageotte ja Sandy Morris.

„Sidorova hüppas Venemaal vist 4.91, kuid erakordne on see, et rahvusvaheline alaliit on selle maailma tipptulemusena kirja pannud,“ imestab Itani, kirjutab Ilta-Sanomat.

Sidorova oli üks neist venelastest, kes sai aasta alguses rahvusvaheliselt kergejõustikuliidult ANA-staatuse (Authorised Neutral Athlete ehk autoriseeritud neutraalne atleet), mis võimaldab tal neutraalsena rahvusvahelistel võistlustel osaleda.

Pärast seda, kui Venemaa alustas veebruaris sõda Ukraina vastu, eemaldati ka kõik ANA sportlased rahvusvahelistelt võistlustelt. Kõik eeldasid, et otsus kehtib ka Venemaal tehtud tulemuste kohta, mis enam rahvusvahelisse edetabelisse ei pääse.

„Kas see on moraalselt õige, et Venemaa sportlaste tulemused on kirjas rahvusvahelise föderatsiooni aastastatistikas? Siin on moraalne konflikt, põhimõtteline probleem ja ka ilmne usaldusväärsuse probleem,“ kritiseeris endine mitmevõistleja Itani.

Rahvusvahelise alaliidu juhatuse liige Antti Pihlakoski selgitas, miks venelaste tulemused on maailma edetabelis. „Otsust tehes lootsime, et rahu saabub peagi ja ANA sportlasi näeb juba Eugene'i MM-il (juulis - toim.). Seetõttu pidime Venemaa ja Valgevene tulemusi tihedalt jälgima, sest nende põhjal valiti sportlased MM-ile ja EM-ile,“ sõnas ta.

Kuigi sõda jätkub, ei kavatse rahvusvaheline alaliit statistikat muuta. „Me ei kavatse venelaste ega valgevenelaste tulemusi statistikast eemaldada. Loodame, et rahu taastub, ja kui see taastub, peab meil olema süsteem valmis, et saaksime tulemusi võrrelda,“ ütles Pihlakoski.

Anželika Sidorova on suve jooksul Venemaal hüpanud neljal võistlusel. Mullu lubati ta neutraalse sportlasena Tokyo olümpiamängudele, kus ta võitis hõbemedali.