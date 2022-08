KORVPALLISTUUDIO | Siim-Sander Vene loodab seitsme aasta tagused hägused ja halvad mälestused „üle kirjutada“

„Kuidagi on üldse väga hägune see pilt, halba emotsiooni on nii palju,“ vastas Vene palvele meenutada seitsme aasta eest kahe õnnetu kaotusega Tšehhile ja Belgiale alanud, seejärel võidu Ukraina üle ja alagrupist edasipääsulootused toonud, lõpuks võitluslike kaotustega Leedule ja Lätile lõppenud turniiri.

„Ma ei ole ühtegi mängu vaadanud, ma ei ole seda filmi näinud, täitsa null. Mängudest on ainult väga üksikud sähvakad-pildid ees. Väga palju ei mäleta. Mingil määral tundub nagu koomasoleku aeg. Nii füüsiliselt kui ka vaimselt tappev, pikk turniir... Kõik need negatiivsed asjad sinna juurde - pigem on negatiivne see mälestus.“