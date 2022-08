Endine korvpallitäht lubas Venemaal vangi mõistetud ameeriklanna vabaks päästa: tunnen Putinit väga hästi

Endine tippkorvpallur plaanib Venemaale sõita, et pidada läbirääkimisi Grineri vabastamise üle.

Rodman ütles uudistekanalile NBC, et läheb Venemaale omal käel. „Olen saanud loa minna Venemaale seda naist aitama. Üritan sinna jõuda juba sel nädalal,“ ütles ekskorvpallur. Kust ja kellelt ta loa sai, Rodman ei täpsustanud.

USA ametivõimud pole andnud sellel teemal ühtegi kommentaari. Võimud on kutsunud hoopis oma riigi kodanikke üles Venemaale reisimisest hoiduma.

31-aastane Griner mõisteti augusti alguses üheksaks aastaks vangi, kuna kohus leidis, et olümpiavõitja on süüdi tahtlikult kanepiõli sisaldavate e-sigareti kapslite toomises Venemaale.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov on varem teatanud, et Venemaa on valmis arutama vangide vahetust USA-ga.

61-aastane Rodman on sarnastes läbirääkimistes osalenud varemgi. Nimelt on USA misjonär Kenneth Bae tunnistanud, et Rodman mängis tema vabastamise juures suurt rolli. Bae vahistati Põhja-Koreas 2012. aastal ja talle määrati riigikukutamise vandenõu eest 15 aastat sunnitööd, kuid kaks aastat hiljem pääses ta vabadusse.

Rodman on varem öelnud, et on Põhja-Korea diktaatori Kim Jong-uni sõber ja nimetanud Vladimir Putinit „suurepäraseks meheks“.

„Ma tean Putinit väga hästi,“ ütles Rodman nüüd NBC-le.