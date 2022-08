Autoralli MM-sarja ootavad ees uuendused. Selge plaan on muuta sari globaalsemaks ja korraldada rohkem kihutamisi väljaspool Euroopat. See tähendab, et Euroopa rallide osakaal väheneb. Augusti alguses ilmus uudis, et uueks hooajaks on leping taskus kuuel Euroopa rallil. Rally Estoniat nende seas polnud.