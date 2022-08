Belgia ajakirjanik esitas Ott Tänakule pressikonverentsil kummalise küsimuse

„Kas sa oled Belgiast? vastas üllatunud Tänak. Saanud jaatava vastuse, selgitas eestlane oma mõtteid üsna otsekoheselt. „Te kõlate praegu Thierry suhtes väga kriitiliselt. Ühest küljest, kui sa juhid rallit, peaksid auto finišisse tooma. Teisest küljest, kui paned end Elfyni (Evans – toim) ja Esapekka (Lappi – toim) olukorda, võivad asjad nii lihtsalt juhtuda. See piir, millel mängime, on tõesti väga kitsas. Seda on raske selgitada, kuid mõnikord on raske ka endale selgeks teha, miks need asjad (avariid – toim) juhtuvad. See on osa tööst ja see teebki selle spordiala nii eriliseks,“ vastas Tänak.