Toyota piloot: Tänaku alistamiseks läinuks vaja imet

„Muidugi pidime jätkama survestamist, et Ott peaks väga kiiresti sõitma, kuid lõpuks polnud see ikkagi piisav,“ lisas waleslane.

Kas selle eksimuse vältimine andnuks võidu? „Jah, muidugi, aga rallis oleksid ei loe. Selline asi on osa rallist. Mul on olnud karjääri jooksul päris palju nappe hetki, kuid neist pole mõtet mõelda. Kasulikum on õppida sellest, mis valesti läks, et järgmine kord paremini teha,“ lisas Toyota sõitja.