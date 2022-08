Saudi Araabia suur plaan! Fury ja Ussõk selgitaksid raskekaalu absoluutse tšempioni päev enne jalgpalli MM-i finaali

Naaberriikide Saudi Araabia ja Katari suhted on läbi aastate olnud keerukad. Eelmisel aastal taastati diplomaatilised suhted ja pealtnäha on praegu kõik pigem hästi. Samal ajal käib pidev rivaalitsemine ka pehme jõu ja sellele platvormi pakkuva spordi rindel. Katar on selles vallas saamas suurt võitu käimasoleva aasta lõpus, kui 20. novembrist kuni 18. detsembrini peetakse seal jalgpalli MM-finaalturniir.