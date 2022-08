Eesti ammulaskjad võitsid MM-il viis medalit

Enne maailmameistrivõistlusi toimus samas võistluspaigas ka rahvusvahelised karikavõistlused, kus naisveteranide arvestuses saavutas teise koha Merike Kahk ja kolmanda koha Rita Raud. Eesti Amburite Liidu peasekretär Ain Järvesaar rõõmustab, et Eesti koondis oli võistlusel taaskord üks suuremaid ning tulemus kõike arvesse võttes päris hea. „Ammulaskmine ei ole küll väga populaarne kuid sellegipoolest on hea meel tõdeda, et eestlased on selles maailma tasemel. Seda näitab ka Kahki lastud uus maailmarekord,“ rõõmustab Järvesaar.