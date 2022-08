Kontaveit on jätkuvalt maailma teine reket, Kanepi loovutas kaks kohta

Kuigi Kontaveitil viimastest kuudest liialt palju säravaid tulemusi pole ette näidata, siis hoiab ta WTA edetabelis 4580 silmaga jätkuvalt teist kohta. Üldliider on jätkuvalt 21-aastane poolatar Iga Swiatek, kelle kaukas on lausa 8605 punkti. Teistest eestlannadest andis vahepealse ajaga käest kaks kohta Kaia Kanepi, kes nüüd hoiab 33. positsiooni. Meie kolmas reket Jelena Malõgina on 396. tabelireal (+26).