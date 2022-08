Kas Saksamaal ja Prantsusmaal võib tiitlid kätte anda? PSG ja Bayern lõid liigamängudes seitse väravat

Kolme vooru järel on Bayern Bundesligas ainus täiseduga jätkav tiim. Neist kahe silma kaugusel on Borussia Mönchengladbach, Berliini Union ja Mainz 05.

Ka Prantsusmaa liigas on viimasest kümnest tiitlist kaheksa võitnud PSG kolme vooru järel ainus meeskond, kellel on koos üheksa punkti. Neist kahe silma kaugusele jäävad Lens ja Marseille. Sealjuures müstilises hoos on Brasiilia äss Neymar, kelle arvel on kolme mänguga viis väravat ja kuus väravasöötu.