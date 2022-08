Maastikusõitjad võistlevad septembris Võrumaa asemel Läänemaal

„Eks oleme klubis kõik offroad-entusiastid ja võistluse ärajäämine tekitas pettumust,“ rääkis Vallo Aljas Ridala Maasturiklubist. „Nii sündiski otsus korraldada ise võistlus. Tänan väga kõiki tiimi liikmeid, et nad leiavad aega ja võimalust võistlus väga lühikese ettevalmistusajaga läbi viia. See näitab suurt pühendumust meie spordialale. Eriline tänu Virgo Ikmeltile tema panuse eest.“

Võistlus toimub Panga külas, kus on varemgi offroad-võistlusi peetud. „Kuna meil on võistluse ettevalmistamiseks vaid kuu aega, siis päris nullist korraldada ei õnnestu. Panga külas toimusid Ridala offroadid enne võistluse Nõmmemaale kolimist.“

Raja olulisemaks eripäraks on vesiliiv, millest tuleneb ka võistluse nimi. „Öeldakse, et vaga vesi, sügav põhi. Rajal kehtib see päris otseses tähenduses - esimesel kolmel või neljal karjääriringil võib tunduda kõik lihtne, kuid seejärel olukord muutub ja õige sõidujoone leidmine osutub märksa raskemaks. Vee sügavus pole suur, paarkümmend sentimeetrit võib-olla, kuid põhi on tõesti sügaval.“