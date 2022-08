VIDEO | Kimi Räikköneni NASCARi debüüt päädis seinasõiduga

Ajakirjanikud uurisid soomlaselt, et mis talle nädalavahetusel enim meeldis. „Ma arvan, et mulle meeldis kõik,“ oli Räikkönen väga rahul. „Minu jaoks oli kõik uus. Sain täisprogrammi alates vihmast ja kõigest.“

Kuigi Jäämees on ülikogenud sõitja, siis isegi temal oli palju õppida. „Näiteks vajab harjumist boksipeatused ja rehvide eluiga. Ma tundsin, et olin päris kiire, eriti peale boksipeatusi, aga võib-olla kulutasin liiga palju rehve,“ sedastas ta.

Sealjuures oli näha, et Räikkönen ei tulnud nalja tegema, vaid nägi võistluse eel kõvasti vaeva. „Seda suurem on pettumus, et see sõit nii lõppes. Meie strateegia oli päris hea ja ta oleks saanud lõpus parematega võidu sõita. Tal olid korralikud rehvid, ta suutis vastastest mööduda ja tal oli hea võimalus tulla kümne parema sekka. Mis oligi meie selle nädalavahetuse eesmärk,“ lausus Grubb.