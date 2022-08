Tarvas sõlmis lepingu horvaadist keskmängijaga

Maricevic sõnas klubi pressiteate vahendusel: „Ma olen väga põnevil, et saan BC Tarvasega ühineda. Paf Eesti-Läti korvpalliliiga on tunnustatud liiga ning ma ei jõua ära oodata, millal lahingusse saab minna. Eelmine hooaeg möödus tõusude ja mõõnadega, kuid hinnatud kogemuse sain siiski. Isiklikus plaanis on eesmärgiks anda endast parim ja aidata võistkond play-off'i. Meil on noor ja talendikas sats, hakkame tööle ja naudime hooaega!“