Tänak hoidis sülle kukkunud sinilinnust kinni ja võitis Belgia ralli

„Teinekord kukuvad liidrikohad taevast,“ muigas Tänak, kui oli Belgia MM-rallil laupäeva õhtul pärast Thierry Neuville’i kraavisõitu liidriks tõusnud. Olgu selle taevase õnnega kuidas on – üksnes vene muinasjuttudes saab rikkaks ahju peal lebades, eestlane peab palehigis käsikivi väntama –, aga süllekukkunut tuleb ka hoida ja see polnud sugugi lihtne ülesanne, sest Elfyn Evans hingas vaid 8,2 sekundi kauguselt kuklasse. „Vahe tundub väike, kuid nelja katsega seda tagasi sõita pole lihtne,“ arvas Tänak. „Selge, et me ei tohi ühtki mahapööret pikaks lasta, peame olema täpsed ja kiired.“