DELFI VIDEO BELGIAST | Hooaja kolmanda võidu võtnud Tänak: midagi ei ole muutunud, tiimi olukord on jätkuvalt keeruline

Kuigi viimased kaks rallit on suutnud eestlane võita, siis liigseks rõõmustamiseks tema hinnangul põhjust ei ole. „Ma arvan, et kõik punktikatsed näitavad, et puhast kiirust on meil päris palju puudu. Ralli peale me lihtsalt suudame kuidagi kõik kokku tõmmata. Kaks viimast rallit on kuidagi võidetud, aga puhta kiiruse pealt need kindlasti tulnud ei ole,“ sõnas Tänak Delfile antud videointervjuus.