Neuville klattis suhteid Tänakuga: kindlasti sai ta minust valesti aru

Otsa tegi lahti Neuville, kes teatas laupäeval, et ei usu Tänaku kurtmist masina probleemide üle.

„Ma pole eriti kindel, et tal on tõesti probleemid. Kui temal on mured, siis mina sõidan vaid kolme silindriga,“ sõnas belglane 12. katse järel antud intervjuus.

Tänak tunnistas samal õhtul Delfile, et tal oli Neuville'i kommentaari raske mõista. „Mul pole õrna aimu, mis see tema motiiv oli, aga ju ta siis tundis, et see on vajalik.“

Lisaks ütles eestlane, et meeskonnakaaslased võiks kokku hoida ja oma jõuvarud suunata teistega konkureerimisele.

Nüüd sõnas Neuville Belgia rahvusringhäälingule RTBF, et plaanib Tänakuga asjad selgeks rääkida.

„See [Tänaku avaldus] üllatas mind. Oleksin pidanud mainima, et see oli mäng. Tänakul on siiani olnud suurepärane ralli, nii ka Evansil. See on suurepärane võitlus. Probleemid, millega mu meeskonnakaaslane on kokku puutunud, pole olnud väga tõsised, nii ma arvan, sest katseajad on tulnud. Ilmselgelt me ​​peame rääkima. Ma räägin temaga, vaatame. Kindlasti sai ta minu sõnadest valesti aru,“ lausus Neuville RTBF-le.