Ralliportaal: Toyota kaalub Ott Tänaku palkamist

Tänak võiks Itaalia väljaande arvates meeskonnavahetusest huvitatud olla, sest ta pole alates Andrea Adamo lahkumisest Hyundai tiimi juhtimisega rahul olnud. Lisaks on eestlast pidevalt seganud erinevad tehnilised probleemid.

Rallyeslalom väidab, et Tänaku leping Hyundaiga peaks selle hooajaga läbi saama, kuid see ei pruugi tõele vastata. Mullu kevadel, kui Hyundai allkirjastas uued lepingud nii Tänaku kui Thierry Neuville`iga, teatas meeskond, et mõlemad mehed sõlmisid „mitmeaastase lepingu“.