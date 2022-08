Mäkinen kaitses Rovanperä: sellised avariid on paratamatud

„Sellised asjad juhtuvad vahel paratamatult, kuna sa kihutad kogu aeg täie kiirusega. Sa ei saa sinna midagi teha. See on selline statistiline kaotus,“ ütles Belgias kohapeal rallit jälgiv Mäkinen Ilta-Sanomatele.

Reedel spekuleeriti intensiivselt, et Rovanperä keskendumisvõimet võis mõjutada katse eel aset leidnud intsident korraldajatega, kes ei lasknud soomlast õigel ajal rajale. Ralliäss ise andis mõista, et korraldajate prohmakad tema keskendumist ei mõjutanud. Mäkinen on samal arvamusel.

„Ma arvan, et see ei mõjutanud Kallet kuidagi. Tema loomus on selline, et ta lülitab sellised asjad endast välja,“ sõnas Mäkinen.