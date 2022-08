Autoralli MM-sarja lisandub kaks uut etappi, üks neist väga eksootiline

Üldse on 2023. aastal kavas 14 rallit, millest kaheksa peaks toimuma Euroopas.

Ametlik kalender on veel kokku leppimata, kuid Larkin vihjas, et uuel hooajal on uute võistlustena kavas Saudi-Araabia ja USA etapid.

„Säilitame ambitsiooni, mis meil tekkis 2020. aastal. Tahame, et see sari oleks võimalikult globaalne, nii et jaotus peaks olema kaheksa etappi Euroopas ja kuus väljaspool seda,“ rääkis Larkin, vahendab Autohebdo.

„Oleme püüdnud kokku panna puslet, mis pakuks välja võistluste komplekti, mis oleks ainulaadne. Pärast Safari, Akropolise ja Uus-Meremaa etappide taasliitumist ootame ühte rallit ka kõrbemaastikule. Püüame minna tagasi Lähis-Itta, kus me pole olnud alates 2011. aastast, kui võistlesime Jordaanias. Usume, et on aeg sellesse piirkonda uuesti investeerida ja oleme lepingu sõlmimisele lähedal,“ lisas Larkin Lähis-Ida etapi kohta.

USA etapp kihutatakse tema sõnul 2023. aastal Tennessee`s.

Võistluste juhi sõnul peaks kokkulepe uue kalendri osas sündima augusti lõpuks.