Münchenis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel on kätte jõudnud viimane võistluspäev. Kui Müncheni olümpiapargis asuval olümpiastaadionil on viimasel kuuel päeval sportlased pakkunud vägevaid esitusi ja suurepäraseid emotsioone, siis „oma töö“ on korralikult ära teinud ka fännid.