Soome rallil juhtunud avariis hukkus kaardilugeja

Soome politsei kinnitas, et Keuruu võistlusel leidis aset tõsine avarii, mis sai ühele osalejale saatuslikuks.

„Laupäeval, 20. augustil 2022 kell 14.30 sai politsei teate, et Keuruu piirkonnas korraldataval Rally Cup võistlusel on toimunud raske avarii,“ seisab politsei pressiteates. „Kohapeal selgus, et võistlusel osalenud auto kaardilugeja suri väljasõidu tagajärjel. Autojuht sai raskelt vigastada.“