DELFI BELGIAS | Liidrikohalt katkestanud Neuville: tuju on läinud, aga tulen pühapäeval starti

„Oli lihtne vasak kurv. Esimesel läbimisel oli see üsna puhas ja ka esisõitjad ütlesid nii, aga selgus, et kurv oli vägagi sodi täis ja äärmiselt libe. Ilmselt olid eelmised sõitjad kurvi palju lõiganud ning liiva asfaldile toonud. Seal polnud midagi teha, lihtsalt libisesin kraavi,“ kommenteeris belglane oma õnnetut väljasõitu.

Neuville sõnul kuulis ja tundis ta kohe, kui pealtvaatajad auto kraavist välja tõmbasid, et sel on probleemid. „Roolisüsteem oli kahjustada saanud, seepärast pidin katkestama.“

„Sinnamaani läks mul väga hästi. Palju ei riskinud, pigem vaatasin, et aega ei kaota. Tuju on läinud, aga pühapäeval tulen starti ja proovin punktikatselt midagi saada,“ andis pettunud Neuville mõista, et läheb homme kodupubliku ees punktikatselt maksimumi võtma.