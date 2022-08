DELFI VIDEO BELGIAST | Tänak kommenteeris Neuville'i „plõksimist“: ju ta tundis, et see on vajalik

Enne katkestamist avaldas Neuville arvamust, et hommikul Tänakut tabanud tehnilised mured olid eestlase väljamõeldis. „Ma pole eriti kindel, et tal on tõesti probleemid. Kui temal on mured, siis mina sõidan vaid kolme silindriga,“ rääkis belglane 12. katse järel antud intervjuus.

Tänakul oli Neuville'i „plõksimist“ raske mõista: „Mul pole õrna aimu, mis see tema motiiv oli, aga ju ta siis tundis, et see on vajalik.“

Kuigi viimasele päevale minnes on Tänaku edu Evansi ees vähem kui kümme sekundit, siis eestlase arvates on tal võitmiseks kõik trumbid olemas. „Turvalist ei ole kindlasti midagi, aga parem nii, kui vastupidi. Kaheksa sekundit on küll iseenesest väike vahe, aga ma arvan, et seda puhta sõiduga tagasi võtta on ikkagi piisavalt keeruline.“

Vaata videointervjuud Tänakuga.