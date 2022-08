DELFI BELGIAS | Martinsoni päevakommentaar: Karmavõlast ehk kas Neuville oli ülemäära uljas ja enesekindel?

Tänak kurtis, et diferentsiaal ei tööta nii nagu peab. Autoga saab sõita küll, aga mitte rallit. Kummalisel kombel seadis Neuville tiimikaaslase sõnad kahtluse alla. „Ma ei ole kindel, kas tal probleem on. Kui tal on probleem, on mul ainult kolm silindrit,“ muigas Neuville. Miks ta nõnda ütles? Ülemeelikusest? Suurest rõõmust, et saab Tänakule koha kätte näidata? Üleajavast enesekindlusest?