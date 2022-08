Saksamaa olümpiamedalistil sai vaikimisest kõrini: mu treeneril oli ahistamise jaoks alati aega

„Kõik on tänase päevani vaikinud. Meil tuleb olla tänulik, et leidub inimesi, kes on sarnased teemad avalikkuse ette toonud. See puudutab ka tulevikku,“ sõnas Hempel.

„Jan Hempeli ja teiste asjaosaliste kirjeldused on šokeerivad. See dokumentaalfilm tõestab ilmekalt seda, et vaikimise kultuur tuleb murda. Sport peab olema turvaline koht ning lapsi ja noori tuleb eriti hoolikalt kaitsta. Me eeldame, et kõik juhtumid võetakse tõsiselt luubi alla,“ kinnitas Saksamaa olümpiakomitee president Thomas Weikert, et probleemiga tegeletakse.