OTSEBLOGI JA FOTOD | Müncheni EM: kas Duplantis läheb taas maailmarekordit ründama? Selguvad mitu Euroopa meistrit

Õhtu eeldatavaks naelaks on meeste teivashüppe finaal, kus järjekordset tiitlivõitu läheb jahtima Rootsi superstaar Armand Duplantis. Fännid on mõistagi ka uue maailmarekordi ootuses. Alles juulis USA-s toimunud MM-il viis Duplantis maailmarekordi 6.21 peale. Duplantis on finalistidest ainus, kes tänavu üle 6 meetri hüpanud.