Itaalia klubiga pika lepingu sõlminud Matthias Tass jätkab karjääri Poolas

Nimelt andis Poola klubi teada, et on sõlminud 23-aastase Tassiga ühe hooaja pikkuse laenulepingu. Eelmisel hooajal sai Dabrowa Gornicza koduses meistrisarjas 16 meeskonna konkurentsis 14. koha.

See, et Tass algaval hooajal Trentos ei mängi, pole aga sugugi üllatav, sest Itaalia klubi peatreeneri Emanuele Molini nägemuses oli eestlase hankimine investeering tulevikku.

„Matthias on Euroopas pilti tõusev mängija, kellele tahame tulevikus tugineda ja kes on tänu oma oskustele abiks nii kaitses kui rünnakul. Usume, et ta suudab veel edasi areneda. Esimesel aastal, kui ta on pika pausi järel tagasi Euroopas, peab ta taas Euroopa korvpalliga kohanema,“ kommenteeris juhendaja.