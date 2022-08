DELFI VIDEO BELGIAST | Ott Tänak: Evansi selja taga hoidmine saab olema päris keeruline

„Testikatsest saati on olnud päris piiripeal. Tundub, et täna hommikul diferentsiaal kulus lihtsalt ära ja ei suuda enam autot pidevalt neljaveolisena hoida. Tugevad pidurdused ja kiirendused on pigem probleem. Neid tuleb manageerida,“ avas Tänak tehniliste probleemide tausta.