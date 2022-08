„Võib-olla on see mingisugune needus, sest mina ei võitnud ka EM-kulda. Kaotasin Alekna isale paar korda. Võib-olla on see kuidagi soetud, aga kahe aasta pärast saame vigade paranduse teha,“ muigas Kanter ajalugu meenutades pärast kettaheite finaali.