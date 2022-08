Tõsine löök korvpallikoondisele: Kaspar Treier peab minema operatsioonile

Korvpallikoondise arst Taivo Väärsi kinnitas Delfile kurba uudist. „Uuringud näitasid, et kodarluu peas on murd ja see on selline, et see vajab operatiivset ravi. Kui me saame tema koduklubiga kokkuleppele, et operatsiooni võib teha Eestis, läheb ta juba täna päeval lõikusele. EMi mõttes tähendab see, et ta on lõplikult väljas,“ sõnas Väärsi. Taastumine võtab arsti sõnul aega umbes kolm kuud.