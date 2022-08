DELFI BELGIAS | Kas Hyundai hakkab jagama tiimikorraldusi ja nõudma, et Tänak või Neuville hoo maha võtaks?

Ott Tänak ei pidanud Neuville’i eelistamist erakordseks, kuid vastas küsimusele, et tegelikult ei tohiks tiimikorraldustest juttugi olla, sest kui ta on Neuville’ist ees, siis on ees: „Enne tuleb temast ette saada.“.

Esiteks... Kas Hyundai ajutisel pealikul Julien Moncet’l on sedavõrd autoriteeti ja mõjuvõimu, et tulla Tänaku või Neuville’i juurde ja öelda: nüüd on nii, et kuigi teie vahel käib sekundite mäng, oled sina tagapool ja jääd lõpuni teiseks.