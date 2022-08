Maailma esireket kritiseeris US Openi palle: need on kohutavad

US Open on ainus suure slämmi turniir, kus mehed ja naised mängivad erinevate pallidega. Swiateki sõnul on naiste jaoks mõeldud kergemaid palle raskem kontrollida ja see seab keerulisse olukorda väga kõvasti löövad naised.

„Ma ei tea, miks meie pallid on meeste omadest erinevad. Lisaks me ei saa neid palle Euroopas osta või tegelikult, kui me neid poest ostame, on need täiesti erinevad turniiri pallidest ehk kui ma harjutan kodus [Poolas] US Openi pallidega, siis ma mängin tegelikult meeste omadega,“ sõnas Swiatek.

„Ma tunnen, et neid [naiste palle] on tõesti raske kontrollida, kuid kõigil on samad tingimused, seega proovime sellega toime tulla. Aga ma ei saa aru, miks nad on erinevad, ausalt,“ lisas poolatar.

Maailma neljas reket Paula Badosa on esinumbriga samal meelel. Tema sõnul on kergeid palle raske kontrollida ning naised teevad nendega liiga palju vigu.

„Väga ebamugav olukord nii mängijate kui pealtvaatajate jaoks. Ma ei usu, et seda on hea visuaalselt jälgida,“ ütles Badosa.

„Ja siis räägitakse, et tehakse liiga palju vigu ning mängus pole taktikat ja intelligentsus on kadunud. Aga me mängime järjest kiirematel väljakutel ja selliste pallidega, mida on raske kontrollida,“ lisas hispaanlanna.

US Open algab 29. augustil.