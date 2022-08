TÄNA ÖÖSEL | Kas Ussõk kaitseb raskekaalu tiitleid või tõuseb Joshua viienda mehena kolmandat korda maailmameistriks?

Ussõk ja Joshua kohtusid esmakordselt mullu 25. septembril. Londonis Tottenhami staadionil peetud matši võitis kohtunike ühehäälsel otsusel Ussõk. Matši eel peeti toona soosikuks Joshuat, kuid britt jäi liialt passiivseks ning ei suutnud ringis Ussõki poolt pakutava kiirusega konkureerida.

35-aastane Ussõk tegi raskekaalus debüüdi 2019. aastal, kui ta alistas Chazz Witherspooni. Ussõk ongi raskekaalus seni pidanud ainult kolm matši. Enne seda oli Ussõk poolraskekaalu absoluutseks tšempioniks ehk tema valduses olid kõik neli olulist meistrivööd (WBC, WBA, WBO ja IBF). Raskekaalus on WBC maailmameistriks Tyson Fury ehk üks oluline tiitel on Ussõkil veel puudu.

Ussõk on profina pidanud kokku 19 matši ning kõik need on lõppenud tema jaoks võidukalt. Seejuures on ta suutnud 13 vastast nokauteerida. Amatöörina oli tema suurimaks saavutuseks kuldmedali võitmine Londoni olümpiamängudel raskekaalus.

32-aastane Joshua on profina pidanud 26 matši, millest ta on võitnud 24. 22 võitu on tulnud nokaudiga. Lisaks Ussõki käest saadud kaotusele jäi Joshua 2019. aastal tehnilise nokaudiga alla Andy Ruiz juuniorile. Joshual on samuti ette näidata kuldmedal 2012. aasta Londoni mängudelt. Joshua võitis kodupubliku ees kõige kirkama medali üliraskekaalus.

Kui Ussõk asub Saudi Araabias peetavas tiitlimatšis meistrivöösid kaitsma, siis Joshua üritab tõusta kolmandat korda raskekaalu maailmameistriks. Varasemalt on seda suutnud Muhammad Ali, Lennox Lewis, Vitali Klitško ja Evander Holyfield. Viimane on seejuures suutnud neljal korral maailmameistriks tõusta.

Praeguseks on selged ka meeste võistluskaalud. Ussõki puhul näitas number 100,5 kg, mida on 0,2 kg rohkem võrreldes eelmise matšiga. Joshua kaalunumbriks oli aga 110,9 kg, mida on võrreldes eelmise korraga 2 kg enam.