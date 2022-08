FOTOD | Legendide mängu eel seljatasid spordiajakirjanikud Zevakini juhitud kuulsuste tiimi

777 silmapaari ees toimunud kohtumist alustasid teravamalt All Starsi mängumehed: juba kolmandal minutil pääses hästi rünnakule räppar Villemdrillem, ent ajakirjanike õnneks jäid löögile ette väravaraamid. Pööre saabus mängu 14. minutil, kui hea läbisöödu järel pääses löögile FC Cosmose ridades mänginud Rasmus Raidla, kes saatis palli kindlalt värava alumisse nurka. Vaid minut hiljem oli ajakirjanike edu juba kaheväravaline: Otto Kase tsenderduse järel sündinud löögi suutis väravasuul seisnud Mika Keränen küll esmalt tõrjuda, ent lahtiseks jäänud palli saatis Jalka peatoimetaja Raul Ojassaar püüdmatult võrku. All Stars jätkas innukalt vastuse otsimist, ent nende teel seisis ees Soccerneti ajakirjanik Ott Järvela, kes tegi väravas meisterlikke tõrjeid.