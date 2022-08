DELFI VIDEO | Jukka Toijala: kahjuks läks Lätiga mäng väga füüsiliseks

Eesti peatreener Jukka Toijala tunnistas, et kuna Lätiga mäng läks väga füüsiliseks ning Kaspar Treier sai vigastada - kukkus pärast pealtpanekut nii õnnetult, et tema küünarliigesel on liigsirutus -, jäid Maik-Kalev Kotsari mänguminutid pärast kolmandat viga napiks.

„Mäng läks nii füüsiliseks, et me mõtlesime, et meil on nii palju neid vigastusi, et me ei hakka riskima,“ sõnas Toijala.