DELFI BELGIAS | Martinsoni päevakommentaar: kuidas sõita ebamugava autoga ja tunda ilma ning miks pole Rovanperä jumal

Horvaatia asfaldirallil napilt Kalle Rovanperäle kaotades ja teist kohta saades pidas Tänak üheks edu aluseks õiget rehvivalikut erinevalt Toyotast ning nüüd Belgias taas... Huvitav, kust Toyota vihmavõimaluse võttis – ja M-Sport samuti – et Esapekka Lappi kolm ja Katsuta Takamoto neli vihmarehvi kaasa võttis?

Hyundai meestel oli vihmarehve vaid kaks ja sedagi peamiselt igaks juhuks, mis oli ainuõige valik. Lõunapausil liider olnud Elfyn Evans pääses sellega, et kasutas vana trikki – vaatas, mis järgmised mehed alla panevad ning tegi sama. Nii võis kindel olla, et rehvivaliku tõttu, isegi kui see on vale, ta Hyundai sõitjatele alla ei jää.

Rovanperäst kah. Nagu selgus, on temagi pelgalt lihtsurelik, mitte jumal või vähemalt pooljumal, nagu Soome meedia on teda viimaste kuude jooksul tituleerinud. Et 21-aastane Rovanperä on kõvem rallisõitja kui üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb oma parimail päevil. Aitas veast legendis, meetri võrra rajalt väljasõidust ja rohu sees olevast august, et kukerpallitava autoga heinamaale sõita ja katkestada. Kõigil juhtub, tunnistas Toyota pealik, endine ralliäss Jari-Matti Latvala. Pole võimalik läbida hooaja jooksul kõiki rallisid ilma ühegi suure eksimuseta. Paraku jääb Rovanperä endiselt MM-sarja ülikindlaks liidriks ja liigub tiitli suunas. Aga jumal ta pole.