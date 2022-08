Lappi vihjas, et eelistab Hyundaisse siirdumise asemel kodus istuda

Soomlane lisas, et näiteks üleminek Hyundai meeskonda teda ei meelita. „Millegipärast, kui need esimese klassi meeskonnad lahkusid ja üks jäi (Hyundai), siis ma ei tunne, et tahaksin ilmtingimata sinna minna. Selles mõttes, et kui ma Toyotast pikendust ei saa, siis olen pigem kodus.“

Lappi märkis, et neil on kaardilugeja Janne Fermiga ka üks trump, mis võib Toyota juhtidel otsustamise lihtsamaks teha. „Me toome Jannega meeskonda hea tiimivaimu. Arvan, et meil on meeskonnas olnud hea õhkkond ja sellised asjad tähendavad üllatavalt palju. Ma arvan, et nad ei taha siia juhti, kes hea sisekliima lõhuks,“ ütles soomlane.