DELFI FOTOD MÜNCHENIST | Tiisaare ja Nõlvaku medalijaht lõppes kaheksandikfinaalis: vastased said väikesest hetkest jõudu juurde

Eestlased jäid avageimis 9:13 taha, kuid suutsid tagasi mängu tulla ning geimi 21:18 võita. Seejuures juhtisid Tiisaar ja Nõlvak 20:15, aga austerlased päästsid kolm geimpalli. Teises geimis olid austerlased pidevalt mõne punktiga ees ning võtsid omakorda ise 21:18 võidu. Otsustavas geimis läksid Hörl ja Horst juba oma teed ning võitsid geimi 15:8.

„Seda mõtet ei olnud, et nüüd on võit olemas,“ sõnas Tiisaar võrkpalliliidu pressiteenistuse vahendusel avageimi võidu kohta. „Midagi jäi sealt aga külge küll. Tekkis tunne, et nüüd on iseenesest surve peal.“

Nõlvak meenutas esimese geimi lõpust üht geimpalli, mille vastased päästa suutsid. „Mäletan üht palli, kus lasin fookuse kehvemaks. Vastane lõi üsna käe peale, aga ei jõudnud Mardile edasi mängida. Ise vaatasin ka, et see oli oluline hetk. Nad said väikesest-väikesest hetkest jõudu juurde.“

Missuguse taktikaga mindi vastu otsustavale geimile? „Mul oli ikka veel meeles esimese geimi väga hea edu Horsti vastu. Jube suur tahtmine oli hästi edasi mängida, aga ta oli teises geimis väga hästi mänginud,“ meenutas Tiisaar. „Meil oli dilemma, kuidas edasi läheme. Võib-olla see (mõjutas) ka, et kindlat suunda polnud. Kolmas geim läksime nii, et proovime siit-sealt.

„Vastased tegid väga hea mängu, nad mängisid kindlasti oma taseme piiril,“ hindas Nõlvak. „Meie mäng käis üles-alla.“

„Kui kaotame, ei saa mängule head hinnet panna. Sisulises mõttes oli häid momente, kus nägin, et oleme edasi liikunud,“ sõnas Tiisaare ja Nõlvaku treener Indrek Verro. „Oli kohti, kus me ei teinud seda ära, mida tegelikult oskame.“

Kas Eesti esipaar järgmisel nädalal Pärnus toimuvatel Eesti meistrivõistlustel osalevad, pole veel selge. „Mart vigastas oma jalga natukene. Peame vaatama, kas läheme või mitte,“ sõnas Verro. „Võimalus on laual olemas.“