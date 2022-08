Avarii teinud Rovanperä: päris kõva raputus, aga auto nägi üllatavalt hea välja

Rovanperä hinnangul oli tema kiirus õnnetuse hetkel 100-130 kilomeetrit tunnis. „Jah, see oli päris kõva raputus. Vaatame, kas autot saab korda teha. Auto lendas tükk aega põllul ringi. Aga meil mõlemal on kõik hästi,“ sõnas Rovanperä, vahendab Rallit.fi.

„Muidugi on meeletu pettumus, mis on alati peale väljasõitu. See ralli on vahel selline, et midagi pole parata,“ jätkas soomlane, kelle sõnul oli nende legend liiga optimistlik. „Seal oli kaks kurvi, millest teisel olin ma legendiga liiga optimistlik. Läksin kurvi liiga vara sisse ja väljas me olimegi.“