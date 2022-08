Ott Tänak: raske on leida autoga head tunnet

„Olud ei olnudki nii keerulised. Ootasime vahelduvat ilma, aga kõik katsed olid kuivad. Mul on autoga endiselt raskusi. Raske on leida kindlust ja head tunnet. Teen kõik, mis suudan,“ kommenteeris ta WRC All Live otseülekandes.

„Eks näis, mis insenerid meie auto kohta ütlevad, kas neil on mingit ideed, mis meiega toimub. Mul on siit rallilt vähe kogemusi. Ei ole lihtne töö.“

MM-sarja üldliidri Kalle Rovanperä teise katse suure avarii kohta ütles Tänak vaid: „See tuli mulle üllatusena. Aga nägin, et ta on juba chill'is tujus.“

Kuidas kommenteeris oma väljasõitu Rovanperä ise? „Seal oli kaks kurvi, millest teisel olin ma legendiga liiga optimistlik. Läksin kurvi liiga vara sisse ja väljas me olimegi. Meiega on kõik korras, aga ei tea veel, kas turvapuuriga samuti. Stardis juhtunud segadus ei olnud kena, aga sellised asjad ei tohiks kümne kilomeetri pärast enam mõjutada.“

Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala ei olnud väga üllatunud. „Kalle on teinud sel aastal kaheksa väga head rallit. Olgu, Monte oli alguses keeruline, aga ta sai sealt ikkagi häid punkte. Igal hooajal teeb iga meister vähemalt ühe vea. Pole võimalik sõita 13 perfektset ja veatut rallit, isegi Sebastien Ogier ega Loeb pole seda suutnud. Teadsin, et on vaid aja küsimus, mil see juhtub, ning kahjuks juhtus see siin. See oleks ühel hetkel nagunii juhtunud,“ sõnas Latvala.