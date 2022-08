OTSEBLOGI | Karmen Bruus jahib kohta Müncheni EM-i finaalis

Kõrgushüppe kvalifikatsioon peetakse reedel algusega kell 11.05. A- ja B-grupp võistlevad samaaegselt, Bruus kuulub B-gruppi. Kõrgushüppaja on ühtlasi viimane Eesti koondislane, kes sel kergejõustiku EM-il veel võistlustules on.

Finaalinormiks on 1.94. Kui normitäitjaid on vähem, pääseb finaali 12 paremat. Bruusi isiklikust rekordist (1.96) on B-grupis tänavu rohkem hüpanud ukrainlanna Irina Geraštšenko (2.00) ja itaallanna Elena Vallortigara (2.00). A-grupis on rohkem hüpanud ukrainlanna Jaroslava Mahutšhihh (2.03). 1.96 on tänavusest hooajast ette näidata Marija Vukovicil (Montenegro) ja Angelina Topicil (Serbia). 1.95 on ületanud ukrainlanna Julija Levtšenko ning hollandlanna Britt Weerman.