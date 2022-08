OTSEBLOGI JA FOTOD | Kanteri hoolealune jahib EM-kulda, mida suudab Warholm?

Bruusi laeks jäi reedeses kvalifikatsioonis 1.83. Finaalvõistlusele oleks viinud tulemus 1.87, kuid sellest Bruus täna üle ei saanud. Kokkuvõttes sai ta 15. koha. Ühtlasi tähendab see, et eestlaste jaoks on kergejõustiku EM lõppenud. Loe ka: DELFI MÜNCHENIS | EM-finaalist välja jäänud Karmen Bruus: õiget särtsu polnud sees